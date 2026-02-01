Casa Pia-Porto lunedì 02 febbraio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per la capolista?

Da infobetting.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera il Porto torna in campo contro il Casa Pia. La squadra di Farioli cerca un’altra vittoria per consolidare la sua posizione in classifica. Dopo aver battuto i Rangers in Europa League, il Porto punta a mantenere il passo e proseguire la serie positiva. La partita si gioca alle 21:45, e gli appassionati sono già pronti a seguire ogni azione.

La stagione del Porto continua ad essere caratterizzata da vittorie ed obiettivi raggiunti: giovedì notte la squadra di Farioli ha battuto i Rangers e si è garantita l’accesso diretto agli ottavi di Europa League. Villas Boas non lo ammetterà mai ma forse il sogno che coltiva è quello di ripetere il triplete del 2011, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

casa pia porto luned236 02 febbraio 2026 ore 21 45 formazioni quote pronostici un8217altra vittoria per la capolista

© Infobetting.com - Casa Pia-Porto (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Un’altra vittoria per la capolista?

Approfondimenti su Casa Pia Porto

Casa Pia-Porto (lunedì 02 febbraio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni protagonisti nel posticipo

Questa sera alle 21:45 si gioca il match tra Casa Pia e Porto, nel posticipo di campionato.

Udinese-Roma (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lunedì sera l’Udinese riceve la Roma al Bluenergy Stadium.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Casa Pia Porto

Argomenti discussi: Pronostico Casa Pia-Porto: analisi e probabili formazioni 02/02/2026 Primeira Liga; Pedro Ramalho nomeado para o jogo Casa Pia-FC Porto; Arouca - Sporting Lisbona in Diretta Streaming | DAZN IT; Rio Maior keen to host Casa Pia v FC Porto despite stadium damage.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.