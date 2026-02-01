Casa Pia-Porto lunedì 02 febbraio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un’altra vittoria per la capolista?

Lunedì sera il Porto torna in campo contro il Casa Pia. La squadra di Farioli cerca un’altra vittoria per consolidare la sua posizione in classifica. Dopo aver battuto i Rangers in Europa League, il Porto punta a mantenere il passo e proseguire la serie positiva. La partita si gioca alle 21:45, e gli appassionati sono già pronti a seguire ogni azione.

La stagione del Porto continua ad essere caratterizzata da vittorie ed obiettivi raggiunti: giovedì notte la squadra di Farioli ha battuto i Rangers e si è garantita l'accesso diretto agli ottavi di Europa League. Villas Boas non lo ammetterà mai ma forse il sogno che coltiva è quello di ripetere il triplete del 2011, quando.

