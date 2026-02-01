Casa Pia-Porto lunedì 02 febbraio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici I Dragoni protagonisti nel posticipo

Questa sera alle 21:45 si gioca il match tra Casa Pia e Porto, nel posticipo di campionato. Il Porto arriva forte, dopo aver battuto i Rangers in Europa League e aver conquistato l’accesso diretto agli ottavi. I Dragoni vogliono continuare la serie positiva e restare in corsa per la classifica. La partita promette battaglia e tante emozioni.

La stagione del Porto continua ad essere caratterizzata da vittorie ed obiettivi raggiunti: giovedì notte la squadra di Farioli ha battuto i Rangers e si è garantita l'accesso diretto agli ottavi di Europa League. Villas Boas non lo ammetterà mai ma forse il sogno che coltiva è quello di ripetere il triplete del 2011, quando.

