Carro cede al Carnevale di Sarno e cade sulla folla tre feriti di cui una bambina | sospesi tutti gli eventi

Durante il Carnevale di Sarno, un carro allegorico si è staccato improvvisamente, cadendo sulla folla e ferendo tre persone, tra cui una bambina. Gli eventi sono stati immediatamente sospesi, e le autorità stanno verificando cosa sia andato storto. La bambina e gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sembrano gravi. La paura ha preso il posto della festa, mentre si cercano risposte sulla sicurezza della manifestazione.

Momenti di panico al Carnevale di Sarno. Un pezzo di un carro allegorico si è staccato all’improvviso durante la sfilata tradizionale per le strade del comune nel Salernitano, finendo sopra il pubblico. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, due uomini e una bambina di 9 anni, portata in ospedale. L’incidente al Carnevale di Sarno L’episodio si è verificato durante i festeggiamenti del Carnevale, nella mattinata di domenica 1 febbraio, mentre i carri allegorici stavano percorrendo corso Vittorio Emanuele, tra le principali vie del comune in provincia di Salerno. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un pezzo dell’ultimo carro si è staccato cadendo sopra alcuni spettatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Carnevale Sarno

Ultime notizie su Carnevale Sarno

