Questa mattina a Sarno un carro di Carnevale si è rovesciato, causando tre feriti, tra cui una bambina. Il sindaco Francesco Squillante ha subito deciso di sospendere tutte le feste in programma. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato i feriti in ospedale. La situazione resta sotto controllo, ma l’attenzione resta alta.

Paura a Sarno, in provincia di Salerno, dove un pezzo di un carro allegorico di Carnevale ha ceduto durante la sfilata ed è caduto tra la folla. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di due uomini e una bimba. Il sindaco del paese, Francesco Squillante, ha disposto "l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del Carnevale"., "A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi - scrive in un post su Facebook, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sarno (Salerno), cede un carro di Carnevale: tre feriti, tra cui una bimba

Approfondimenti su Sarno Carnevale

Un carro di Carnevale si è improvvisamente staccato e si è abbattuto su tre persone nel centro di Sarno.

Stamattina a Sarno, durante la sfilata di Carnevale, un pezzo di un carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in strada.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sarno Carnevale

Argomenti discussi: Paura a Sarno fiamme alte in zona industriale.

A Sarno pezzo di un carro di Carnevale cede e ferisce tre personePaura, stamattina, a Sarno dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante ... msn.com

Carro di Carnevale cede sulla folla: paura a Sarno. Tra i feriti anche una bambinaStampa Una mattinata di festa si è trasformata in attimi di paura a Sarno, dove un carro allegorico del Carnevale Sarnese si è improvvisamente staccato, finendo sulla folla lungo corso Vittorio Emanue ... salernonotizie.it

ASL Salerno. . L’influenza K nei bambini: i consigli della Pediatra Federica Santaniello, Direttore della UOC di Pediatria e Nido al PO di Sarno. - facebook.com facebook