Dopo aver affrontato un tumore, Carolina Marconi apre il suo cuore. La showgirl rivela di aver perso due gravidanze e di aver dovuto interrompere il percorso di procreazione assistita, ormai fermo dopo due tentativi falliti. Ora, con una nuova prospettiva, pensa all’adozione come possibile strada per avere un figlio.

(Adnkronos) – “Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti”. Carolina Marconi ospite a ‘Storie al bivio’ da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, ha parlato del difficile percorso della maternità. “Essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale”, ha spiegato l’attrice che ha affrontato e sconfitto un tumore al seno. La prima gravidanza era arrivata subito: “Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno (Alessandro Tulli, ndr) eravamo al settimo cielo”. Ma la gravidanza si è interrotta, così come la seconda: “Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carolina Marconi, dopo il tumore: “Ho perso due gravidanze, ora penso all’adozione”

Approfondimenti su Carolina Marconi

Una donna di Niscemi racconta di aver perso la casa due volte in trent’anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Carolina Marconi

Argomenti discussi: Ho perso due gravidanze, ora penso all'adozione, Carolina Marconi e il sogno della maternità a 'Storie al bivio'; Il capitale umano delle donne libere; Nuova burrasca sull’Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo; Carolyn Smith choc, il cancro è tornato: Radioterapie, tac e attacchi di panico, come sta davvero.

Carolina Marconi, dopo il tumore: Ho perso due gravidanze, ora penso all'adozioneHo dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti. Carolina Marconi ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio s ... adnkronos.com

Carolina Marconi e il tumore al seno, la showgirl si rasa a zero: «Non ne potevo più, è stata una liberazione»«Ecco a voi la vostra pelatina, ho rasato i capelli da sola non ne potevo più . Vederli cadere e rasarli e’ stata una liberazione». Con un post su Instagram Carolina Marconi, showgirl e attrice ... ilgazzettino.it