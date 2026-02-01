Carofiglio sul Nove | Trump paziente geriatrico con problemi cognitivi ma gli Usa hanno anticorpi

Trump viene descritto come un presidente anziano e con problemi cognitivi, ma secondo Carofiglio gli Stati Uniti hanno ancora strumenti per difendersi. Nel suo intervento al Nove, lo scrittore sottolinea che le somiglianze tra le forze di Ice e le squadre fasciste sono più di una semplice somiglianza: sono sostanzialmente la stessa cosa. Nonostante l’indignazione, Carofiglio si dice meno pessimista di quanto si possa pensare.

“La somiglianza tra Ice e squadre fasciste? Non è che somigliano, sono tecnicamente quella roba lì. Sono disgustato come tutti da quello a cui stiamo assistendo, ma non sono così pessimista su quello che accadrà”. Così Gianrico Carofiglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, in onda ogni sabato sul Nove. “Non dobbiamo parlare di quello che farà Trump – ha proseguito lo scrittore – Trump già da tempo è fuori dal circuito delle decisioni. Qui parliamo di un paziente geriatrico con gravi problemi cognitivi che peggioreranno progressivamente come qualsiasi addetto ai lavori può dire, anche se tutti naturalmente dicono che non possiamo fare diagnosi a distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

