Gli Usa hanno chiuso la partita con Maduro ma non con il Venezuela
Gli Stati Uniti hanno concluso con successo l'operazione militare in Venezuela, portando alla cattura di Nicolas Maduro. Tuttavia, questa azione non rappresenta una risoluzione dei rapporti tra Washington e l'intera nazione venezuelana. La situazione rimane complessa e invita a riflettere sulle implicazioni politiche e diplomatiche di questo intervento.
Alla fine, gli Stati Uniti si sono risolti a chiudere i conti con Nicolas Maduro manu militari. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, le Forze armate americane hanno condotto con successo un’operazione all’interno del territorio venezuelano per sopprimere le difese aeree del Paese e prendere in custodia il leader del governo di Caracas. L’operazione Absolute Resolve – così è stata soprannominata – rappresenta il culmine di un build-up militare di oltre cinque mesi nella regione caraibica e l’ultimo capitolo del braccio di ferro tra gli Usa e il presidente venezuelano. Eppure, nonostante la cattura di Maduro, il governo venezuelano per ora rimane in piedi e non si possono ancora escludere ulteriori azioni militari da parte degli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta
Leggi anche: Tensione Usa-Venezuela, Trump: "Parlerò con Maduro, ma non escludo invio truppe statunitensi", il video
Attacco Usa al Venezuela. Maduro catturato e portato fuori dal Paese; La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono contrastate. Vendite sui titoli tech, esclusi i semiconduttori; Slalom di Semmering: Rast battuta di pochissimo da Shiffrin; PETROLIO. Prezzo al rialzo dopo il blocco navale USA al Venezuela.
Gli Usa hanno chiuso la partita con Maduro ma non con il Venezuela - Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, le Forze armate americane hanno condotto con successo un’operazione ... formiche.net
Perche gli USA hanno mosso GUERRA al Venezuela?
Il pre-partita di coach Nunzi: “Abbiamo chiuso il 2025 in un modo che non ha fatto piacere né a noi né ai nostri tifosi. La partita a Jesi era sentita da tutti e ci poteva stare iniziarla con un po’ di tensione. Il secondo quarto aveva dato un segnale incoraggiante, po - facebook.com facebook
« » Mercato già chiuso per il Milan Le parole di Massimiliano Allegri (post-partita) e Igli Tare (pre-partita) IPA Agency #CagliariMilan #milanpress x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.