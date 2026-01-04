Gli Stati Uniti hanno concluso con successo l'operazione militare in Venezuela, portando alla cattura di Nicolas Maduro. Tuttavia, questa azione non rappresenta una risoluzione dei rapporti tra Washington e l'intera nazione venezuelana. La situazione rimane complessa e invita a riflettere sulle implicazioni politiche e diplomatiche di questo intervento.

Alla fine, gli Stati Uniti si sono risolti a chiudere i conti con Nicolas Maduro manu militari. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, le Forze armate americane hanno condotto con successo un’operazione all’interno del territorio venezuelano per sopprimere le difese aeree del Paese e prendere in custodia il leader del governo di Caracas. L’operazione Absolute Resolve – così è stata soprannominata – rappresenta il culmine di un build-up militare di oltre cinque mesi nella regione caraibica e l’ultimo capitolo del braccio di ferro tra gli Usa e il presidente venezuelano. Eppure, nonostante la cattura di Maduro, il governo venezuelano per ora rimane in piedi e non si possono ancora escludere ulteriori azioni militari da parte degli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gli Usa hanno chiuso la partita con Maduro ma non con il Venezuela

