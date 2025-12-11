Ciao musica! Gli eventi musicali di polinote per bambini e famiglie a Villa Cattaneo

Pordenonetoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polinote presenta la seconda edizione di “Ciao Musica!”, un entusiasmante fine settimana a Villa Cattaneo dedicato alle famiglie e ai bambini dai 0 ai 10 anni. Un evento ricco di musica, creatività e momenti di condivisione, pensato per coinvolgere e divertire i più piccoli in un ambiente stimolante e accogliente.

Polinote presenta la seconda edizione di “CIAO MUSICA!”, un fine settimana dedicato alla musica, alla creatività e alla condivisione, pensato per bambini da 0 a 10 anni e le loro famiglie. L’iniziativa si svolgerà sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 nella splendida Villa Cattaneo di Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica