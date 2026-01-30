Carnevale nei quartieri di Pisa
Nel pomeriggio, i quartieri di Pisa si riempiono di allegria e colori. Maschere, musica e truccabimbi attirano grandi e bambini, che si divertono tra animazione e dolci. La festa dura dalle 15:30 alle 18:30, portando il Carnevale anche fuori dal centro.
Tutta l'allegria e i colori del Carnevale si sprigionano anche nei quartieri della città di Pisa. Maschere, animazione, truccabimbi, musica e tante deliziose frittelle e altri dolcetti aspettano grandi e piccini per far festa il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Sabato 7 febbraio - Via Emilia, oratorio di S. Bernardino (La Cella)Domenica 8 febbraio - Piazzale Donatello (Cep)Sabato 14 febbraio - Piazza Ghezzi (S. GiustoS. Marco)Domenica 15 febbraio - Piazza Viviani (Marina di Pisa)Martedì 17 febbraio - Via Monte Rotondo (RiglioneOratoio)
