Carnevale nei quartieri di Pisa

Nel pomeriggio, i quartieri di Pisa si riempiono di allegria e colori. Maschere, musica e truccabimbi attirano grandi e bambini, che si divertono tra animazione e dolci. La festa dura dalle 15:30 alle 18:30, portando il Carnevale anche fuori dal centro.

Tutta l'allegria e i colori del Carnevale si sprigionano anche nei quartieri della città di Pisa. Maschere, animazione, truccabimbi, musica e tante deliziose frittelle e altri dolcetti aspettano grandi e piccini per far festa il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Sabato 7 febbraio - Via Emilia, oratorio di S. Bernardino (La Cella)Domenica 8 febbraio - Piazzale Donatello (Cep)Sabato 14 febbraio - Piazza Ghezzi (S. GiustoS. Marco)Domenica 15 febbraio - Piazza Viviani (Marina di Pisa)Martedì 17 febbraio - Via Monte Rotondo (RiglioneOratoio)

Rimini si avvicina al Carnevale, con un calendario di eventi che si svolgerà dal 30 gennaio per tutto il mese.

Argomenti discussi: Carnevale 2026; Carlevè ‘d Turin e Balon: il carnevale torinese 2026; Il Carnevale Venezia 2026 celebra le Olimpiadi con Olympus - Alle origini del gioco; I dolci del Carnevale a Rimini.

Domenica 8 febbraio il Carnevale del Quartiere Cristo festeggia 20 anni: grande festa in piazza CerianaALESSANDRIA - Ad Alessandria piazza Ceriana si prepara a vivere una giornata da record per l’edizione numero 20 del Carnevale del Quartiere Cristo. radiogold.it

Carnevale di Biella 2026: un mese di eventi tra maschere e tradizioneBIELLA - Tradizione, folklore e coinvolgimento di tutta la città: è questo lo spirito del Carnevale di Biella 2026. Il programma ufficiale è stato ... radiogold.it

CARNEVALE SOCIALE – BORGO VECCHIO LUNEDI' 16 FEBBRAIO ORE 15 PIAZZA DELLA PACE Contro ogni colonizzazione. Per l’autodeterminazione dei corpi, dei territori, delle città. Da diciotto anni il Carnevale Sociale attraversa i quartieri di Paler facebook

Carnevale a Rimini: dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico, quartieri e mare x.com