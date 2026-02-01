Carnevale la Zeza di Bellizzi listata a lutto non sfilerà

Tempo di lettura: 2 minuti La Z eza di Bellizzi a nnuncia con profondo dolore che non prenderà parte al Carnevale 2026. Una decisione sofferta, maturata nel rispetto di due gravi lutti che hanno colpito duramente la grande famiglia negli ultimi mesi. Lo scorso venerdì è venuto a mancare Armando Iannaccone, figura cara e profondamente legata alla nostra realtà. A lui si è unito, a distanza di soli tre mesi, il dolore per la scomparsa di Gerardo, cassiere, fratello di Armando e padre del Capozeza. Perdite che hanno lasciato un segno profondo nei cuori di tutti loro. La Zeza è tradizione, identità, storia viva della comunità di Bellizzi.

