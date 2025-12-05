La Fiamma Olimpica sfilerà a Prato il 12 dicembre percorso e divieti

Prato, 5 dicembre 2025 - La Fiamma Olimpica è arrivata ieri in Italia è lungo il suo viaggio lungo la Penisola per raggiungere Milano transiterà anche da Prato venerdì 12 dicembre: dopo aver lasciato Firenze, si avvierà infatti verso Livorno attraversando appunto Prato, Pistoia, Montecatini Terme, Lucca e Pisa. Una grande emozione per grandi e piccoli che avranno l’opportunità di vedere sfilare lungo le strade della città il simbolo più alto e famoso dello spirito sportivo che unisce gli sport moderni all’antichità portato in staffetta da 20 tedofori. Il viaggio della fiamma, che accenderà il braciere della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali, dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo, è iniziato il 26 novembre con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia in Grecia, dove sono nati i Giochi, per poi ripartire da Roma domani 6 dicembre per un itinerario lungo 63 giorni, 60 città di tappa e oltre 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

