Carnevale di Viareggio ecco la canzone ufficiale La firma Rita Pavone

Il Carnevale di Viareggio ha scelto Rita Pavone come protagonista della canzone ufficiale dell'edizione 2026. Con la sua energia e il suo stile intramontabile, la cantante rappresenta lo spirito festoso e vivace di questa tradizione. La collaborazione sottolinea l'importanza di mantenere vive le radici culturali, offrendo un omaggio che unisce passato e presente in un’atmosfera di festa e condivisione.

Viareggio, 22 gennaio 2026 – Il Carnevale di Viareggio celebra Rita Pavone, simbolo di energia, grinta e contemporaneità senza tempo. La canzone ufficiale del CArnevale 2026 è “Nel febbraio di un mattino”, testo di Rita Pavone e musica di Giorgio Merk, editore Betty Wrong Edizioni Musicali e Fondazione Carnevale di Viareggio, un brano che racconta il Carnevale come luogo di incontri inattesi e di emozioni improvvise, in cui l’energia collettiva della festa si intreccia a una storia personale fatta di ricerca e di attesa. Tra i simboli più riconoscibili della tradizione viareggina – dal Burlamacco ai grandi carri in cartapesta, dal lungomare al mare d’inverno – Viareggio emerge come spazio di immaginazione e condivisione, capace di trasformare un momento di festa in un’esperienza emotiva e universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, ecco la canzone ufficiale. La firma Rita Pavone Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei CampioniMartedì sera su Canale 5, La Ruota dei Campioni torna con il suo terzo appuntamento in prime time, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilateIl Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate; Ecco l'orso polare del maestro del Carnevale di Viareggio scelto per Casa Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Carnevale 2026: ecco cosa fare e dove andare; I 7 Carnevali più belli d’Italia, con Ivrea che porta il Piemonte nella lista. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilateTorna come sempre la manifestazione viareggina, con i suoi carri di prima categoria, di seconda categoria, le mascherate in gruppo e le mascherate isolate. Il primo corso mascherato si terrà il primo ... msn.com Ecco Olimpio, l'orso polare del maestro del Carnevale di Viareggio scelto per Casa Italia alle Olimpiadi di Milano-CortinaL'animale decouberteniano di cartapesta realizzato da Jacopo Allegrucci \è ritratto dopo aver perso una gara di sci mentre gusta un gelato: «L'importante è partecipare» ... corrierefiorentino.corriere.it Carnevale di Viareggio - feste rionali misure specifiche per garantire sicurezza, ordine pubblico e una partecipazione responsabile. • Stop alla vendita e somministrazione di alcolici oltre il 21% dalle 18.00 alle 05.00, nelle aree delle feste e in un raggio di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.