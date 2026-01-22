Carnevale di Viareggio ecco la canzone ufficiale La firma Rita Pavone

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Viareggio ha scelto Rita Pavone come protagonista della canzone ufficiale dell'edizione 2026. Con la sua energia e il suo stile intramontabile, la cantante rappresenta lo spirito festoso e vivace di questa tradizione. La collaborazione sottolinea l'importanza di mantenere vive le radici culturali, offrendo un omaggio che unisce passato e presente in un’atmosfera di festa e condivisione.

Viareggio, 22 gennaio 2026 – Il Carnevale di Viareggio celebra Rita Pavone, simbolo di energia, grinta e contemporaneità senza tempo. La canzone ufficiale del CArnevale 2026 è “Nel febbraio di un mattino”, testo di Rita Pavone e musica di Giorgio Merk, editore Betty Wrong Edizioni Musicali e Fondazione Carnevale di Viareggio, un brano che racconta il Carnevale come luogo di incontri inattesi e di emozioni improvvise, in cui l’energia collettiva della festa si intreccia a una storia personale fatta di ricerca e di attesa. Tra i simboli più riconoscibili della tradizione viareggina – dal Burlamacco ai grandi carri in cartapesta, dal lungomare al mare d’inverno – Viareggio emerge come spazio di immaginazione e condivisione, capace di trasformare un momento di festa in un’esperienza emotiva e universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

carnevale di viareggio ecco la canzone ufficiale la firma rita pavone

© Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, ecco la canzone ufficiale. La firma Rita Pavone

Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei CampioniMartedì sera su Canale 5, La Ruota dei Campioni torna con il suo terzo appuntamento in prime time, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilateIl Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate; Ecco l'orso polare del maestro del Carnevale di Viareggio scelto per Casa Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Carnevale 2026: ecco cosa fare e dove andare; I 7 Carnevali più belli d’Italia, con Ivrea che porta il Piemonte nella lista.

carnevale di viareggio eccoCarnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilateTorna come sempre la manifestazione viareggina, con i suoi carri di prima categoria, di seconda categoria, le mascherate in gruppo e le mascherate isolate. Il primo corso mascherato si terrà il primo ... msn.com

carnevale di viareggio eccoEcco Olimpio, l'orso polare del maestro del Carnevale di Viareggio scelto per Casa Italia alle Olimpiadi di Milano-CortinaL'animale decouberteniano di cartapesta realizzato da Jacopo Allegrucci \è ritratto dopo aver perso una gara di sci mentre gusta un gelato: «L'importante è partecipare» ... corrierefiorentino.corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.