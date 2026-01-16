Carnevale di Fano vola la mongolfiera | la firma il maestro Dante Ferretti
Il Carnevale di Fano 2026 si apre con un manifesto d’autore firmato dal maestro Dante Ferretti, noto per le sue prestigiose collaborazioni nel cinema. Il progetto, coordinato artisticamente dallo stesso Ferretti, presenta una mongolfiera come simbolo dell’edizione di quest’anno. L’evento si svolgerà a Fano a partire dal 16 gennaio, offrendo un’anticipazione delle iniziative che caratterizzeranno il tradizionale carnevale marchigiano.
Fano, 16 gennaio 2026 – Svelato il manifesto d’autore firmato dal tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, coordinatore artistico del Carnevale di Fano 2026. Oltre al bozzetto del manifesto è firmato dal noto scenografo anche un carro allegorico di seconda categoria. La presentazione della manifestazione a Roma. Ieri la presentazione della manifestazione a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, con la partecipazione del maestro Ferretti. Cuore del manifesto d’autore una mongolfiera ispirata a “Il Barone di Munchausen” di Terry Gilliam, film che procurò a Ferretti la sua prima candidatura al Premio Oscar nel 1990. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
