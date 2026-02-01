Carnevale di Cento 2026 il video dei carri

Questa mattina sono stati mostrati i video dei carri del Carnevale di Cento 2026. Le immagini rivelano le grandi strutture di cartapesta dei Fantasti100, Risveglio, Mazalora, Ragazzi del Guercino e Topini. Le opere di quest’anno sono imponenti e ricche di dettagli, pronte a sfilare nelle vie della città tra pochi giorni. Gli organizzatori sono già al lavoro per preparare l’evento che attira ogni anno migliaia di visitatori.

Le enormi costruzioni di cartapesta dei Fantasti100, Risveglio, Mazalora, Ragazzi del Guercino e Topini.

Carnevale di Pieve di Cento 2026: carri allegorici e gruppi mascherati
Il Carnevale di Pieve di Cento 2026 si terrà nelle domeniche dal 1° al 1° marzo, con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati.

La sfilata dei carri allegorici a Dese per il Carnevale 2026
La sfilata dei carri allegorici e figuranti in maschera a Dese si terrà domenica 1 febbraio 2026, come parte delle celebrazioni del Carnevale di Venezia.

