Oggi è iniziato il Carnevale di Castelnovo Sotto. Le sfilate allegoriche si tengono tutte le domeniche fino al 22 febbraio, quando si assegnano i premi ai carri e alle mascherate più belle.

Al via oggi il Carnevale del Castlein, a Castelnovo Sotto, con sfilate allegoriche previste ogni domenica fino al 22 febbraio, quando ci saranno le premiazioni del carro e delle mascherate migliori. Verso le 14,30 il tradizionale passaggio delle chiavi della città dal sindaco Francesco Monica al Castlein, il personaggio simbolo della festa, impersonato da Andrea Zanni. E’ praticamente il passaggio del governo del paese, che resterà al Castlein per quasi un mese. Poi la sfilata di carri e mascherate con protagonisti le scuderie del territorio, partendo ovviamente dai campioni in carica, "Club 69 Classe 96", impegnati sul tema "Social Re-Volution. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’allegria del Carnevale. Ora comanda il Castlein

