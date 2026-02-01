Carnevale a Parma

Domenica 15 febbraio, a Parma, si torna a festeggiare il Carnevale. La festa inizia alle 14.00 con sfilate che attraversano Piazza Duomo e arrivano fino al Parco Ducale. È la 36ª edizione della manifestazione, e quest’anno promette una giornata di colori, maschere e allegria per grandi e piccini.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Domenica 15 febbraio, dalle 14.00, da Piazza Duomo al Parco Ducale, via alla 36° edizione del Carnevale di Parma. Domenica 15 febbraio 2026 torna il Corso mascherato del per trascorrere un pomeriggio di festa insieme: ritrovo alle 14.00 in Piazza Duomo dove i gruppi mascherati sfileranno fino al Parco Ducale per il Carnevale Cittadino "Dedlà da l'acua"! In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 febbraio.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Carnevale Spaccate e rapine a Parma, SOS Parma accusa: "La città è nel degrado" Recenti episodi di criminalità a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini. Turismo a Parma e provincia, nasce la fondazione Parma Welcome È stata ufficialmente costituita ieri presso lo studio notarile Canali la fondazione di partecipazione “Parma Welcome”, dedicata allo sviluppo del turismo a Parma e nella sua provincia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. DOLCI DI CARNEVALE - Crostata Arlecchino Ultime notizie su Parma Carnevale Argomenti discussi: Dal 12 al 17 febbraio il Carnevale di Bedonia illumina di colori l'Appennino; Carnevale di Bedonia 2026: sei giorni di colori e tradizione sull’Appennino; Carnevale a Venezia, da piazza San Marco il via alle celebrazioni; Carnevale a Ferrara per bambini: al Castello di ghiaccio. arriva Carnevale e arrivano le chiacchiere!!! Buonissime e profumate, prenotale!! RISERVATO SOCI ARCI PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 0521-245245 +39 351 9272272 #cralampsparmadamarco #carnevale #chiacchiere #mangiarebeneapa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.