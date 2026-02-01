Carnevale a Parma

Domenica 15 febbraio, a Parma, si torna a festeggiare il Carnevale. La festa inizia alle 14.00 con sfilate che attraversano Piazza Duomo e arrivano fino al Parco Ducale. È la 36ª edizione della manifestazione, e quest’anno promette una giornata di colori, maschere e allegria per grandi e piccini.

