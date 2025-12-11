Turismo a Parma e provincia nasce la fondazione Parma Welcome

È stata ufficialmente costituita ieri presso lo studio notarile Canali la fondazione di partecipazione “Parma Welcome”, dedicata allo sviluppo del turismo a Parma e nella sua provincia. L'iniziativa mira a promuovere il territorio e valorizzare le sue attrattive, creando nuove opportunità di crescita e promozione turistica per la comunità locale.

È stata costituita ieri, presso lo studio notarile Canali, la fondazione di partecipazione "Parma Welcome". La nuova Destination Management Organization (DMO) assume un ruolo strategico per lo sviluppo turistico e culturale della città di Parma e dell'intero territorio provinciale.

