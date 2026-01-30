La Lazio vince 3-2 all'ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto | decide Cataldi su rigore al 100′

La Lazio vince 3-2 all’ultimo secondo contro il Genoa in un Olimpico vuoto. La partita si mette bene per i biancocelesti, che vanno avanti 2-0 con i gol di Pedro e Taylor. Ma poi i rossoblù reagiscono e trovano il pareggio con Malinovskyi e Vitinha. La gara sembra destinata a finire in parità, fino a quando Cataldi si presenta dal dischetto e realizza il rigore decisivo al 100’. I tifosi della Lazio sono rimasti lontano dallo stadio, protestando contro Lotito,

In un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi contro Lotito, la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor ma viene rimontata: Malinovskyi e Vitinha firmano il 2-2 del Genoa di De Rossi. Un rigore trasformato da Cataldi a tempo scaduto regala il successo ai biancocelesti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Lazio Genoa Diretta gol Serie A: Lazio Genoa 3-2, la decide il gol su rigore di Cataldi allo scadere! La Lazio vince 3-2 contro il Genoa all’ultimo secondo. Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto Questa sera l’Olimpico si presenta vuoto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Serie A, Tris dell'Udinese a Verona: 3-1. Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Aggiornamento del 27 Gennaio delle ore 01:01; SERIE D. TRASFERTA AMARA PER L’ISCHIA NEL LAZIO: IL REAL MONTEROTONDO VINCE 3-2; La Juventus vince 3-0 contro il Parma e sale al terzo posto in classifica; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo. La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100?In un Olimpico deserto per la protesta dei tifosi contro Lotito, la Lazio va 2-0 con Pedro e Taylor ma viene rimontata: Malinovskyi e Vitinha firmano il ... fanpage.it Succede tutto nella ripresa, la Lazio batte il Genoa 3-2 all'Olimpico(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Lazio batte 3-2 il Genoa nell'anticipo della 23/a giornata di Serie A. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Vitinha e a Marusic, ma i primi 45 minuti si chiudono ... tuttosport.com Partita folle all'Olimpico, succede tutto nel secondo tempo: vince la Lazio! #LazioGenoa x.com La Roma vince il derby contro la Lazio e conquista un posto in semifinale #CoppaItaliaWomen - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.