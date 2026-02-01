Carnesecchi para tutto compreso il rigore di Nico Paz | l’Atalanta strappa un punto a Como

L’Atalanta conquista un punto a Como, ma la partita si è conclusa senza reti. Nel finale, Carnesecchi si supera e para un rigore a Nico Paz, salvando la sua squadra da una sconfitta certa. La partita ha deluso le aspettative di spettacolo, ma il portiere bergamasco ha regalato un momento decisivo.

Como, 1 febbraio 2026 – Como-Atalanta prometteva spettacolo, ma è finita 0-0. Carnesecchi allo scadere ha parato un rigore a Nico Paz. È il terzo errore consecutivo dell'argentino in serie A, una situazione atipica per un campione come lui. Alla fine un punto che forse sta meglio al Como, che mantiene la distanza in classifica con l'Atalanta. La partita è stata condizionata dall'espulsione iniziale di Ahanor, che ha costretto i bergamaschi a giocare prevalentemente in difesa, senza lasciare spazi ai lariani. Il primo tempo Che fosse aria di battaglia si capisce subito. Perrone fa fallo su Ahanor all’8'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Como gioca in dieci uomini dall’8’ per l’espulsione di Ahanor, ma resiste senza subire reti contro l’Atalanta.

Il Como ferma l’Atalanta su uno 0-0 che sa di impresa.

