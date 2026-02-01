Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open 2026, sconfiggendo in finale Novak Djokovic in quattro set. Lo spagnolo inizia l’anno con una vittoria importante e si prende anche la vetta del ranking ATP, lasciando il serbo a distanza.

Carlos Alcaraz apre il 2026 con il colpo più pesante possibile: lo spagnolo conquista gli Australian Open 2026 battendo Novak Djokovic in finale in quattro set e rafforza in modo netto la sua leadership nel ranking ATP. Un successo che vale non solo il primo Slam della stagione, ma anche un messaggio chiarissimo a tutto il circuito: Alcaraz è il punto di riferimento del tennis maschile. La finale: rimonta e controllo nei momenti chiave. Djokovic parte forte e si prende il primo set, ma Alcaraz cambia marcia: aumenta l’intensità, accorcia gli scambi quando serve e, soprattutto, diventa implacabile nelle fasi decisive. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Alcaraz vince gli Australian Open 2026: Djokovic ko in finale e fuga nel ranking ATP

La finale degli Australian Open 2026 si gioca oggi a Melbourne.

Carlos Alcaraz ha sorpreso tutti battendo Novak Djokovic in finale agli Australian Open.

Alcaraz vince gli Australian Open: Djokovic battuto in 4 set

