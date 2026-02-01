Alcaraz vince Australian Open quanto ha guadagnato e come cambia il ranking

Carlos Alcaraz si prende il titolo agli Australian Open 2026, battendo Novak Djokovic in quattro set. Con la vittoria, il giovane spagnolo sale in classifica, allontanandosi di più da Jannik Sinner, che era stato eliminato dal serbo in semifinale. Alcaraz ora ha conquistato punti importanti e un premio in denaro che lo fanno salire di livello nel mondo del tennis.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince gli Australian Open 2026 e scappa via nel ranking. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo ha battuto Novak Djokovic nella finale dello Slam di Melbourne, imponendosi in quattro set e conquistando così punti preziosi per allungare su Jannik Sinner, bicampione uscente eliminato proprio dal serbo in semifinale, al primo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Oggi si gioca la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Jannik Sinner si ferma ai quarti degli Australian Open 2026.

Alcaraz vince Australian Open, quanto ha guadagnato e come cambia il rankingCon le semifinali i giocatori si sono assicurati un premio di 1.250.000 dollari australiani, che equivalgono a circa 717mila euro. Con la finale invece Alcaraz e Djokovic sono arrivati a guadagnare ... adnkronos.com

Alcaraz batte Djokovic in 4 set (2-6 6-2 6-3 7-5) e vince gli Australian Open. Era l'ultimo Slam che gli mancavaDjokovic e Alcaraz si sono sfidati 10 volte in carriera, con il serbo avanti 5-4 nel conto degli scontri diretti. Nell'ultimo incontro però, in semifinale agli US Open, lo spagnolo ha avuto la meglio ... ilgazzettino.it

