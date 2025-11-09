Carlos Alcaraz ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 7-6(5), 6-2 e ha così esordito con un’importante vittoria alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il fuoriclasse spagnolo ha subito una rimonta dal 4-1 e 40-0 nel primo set, è stato trascinato al tie-break ed è risalito dal 3-5, riuscendo poi a giganteggiare nella seconda frazione. Il campione di Roland Garros e US Open tornerà numero 1 del mondo nella giornata di domani scavalcando Jannik Sinner, ma la lotta per chiudere l’annata agonistica al comando del ranking ATP è apertissima: lo spagnolo deve vincere le prossime due partite del round robin (contro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz) per essere certo di raggiungere l’obiettivo, in caso contrario presterebbe il fianco al possibile sorpasso dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz sincero: “Meglio Musetti di Djokovic, mi distrusse… Quest’anno ho riposato”