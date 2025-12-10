Carlos Alcaraz loda Joao Fonseca | Ha un grande tennis è arrivato nel circuito ATP con forza

Durante un emozionante match di esibizione allo loanDepot Park di Miami, Carlos Alcaraz ha espresso grande ammirazione per Joao Fonseca, sottolineando il suo talento e la forza con cui è arrivato nel circuito ATP. L'evento ha regalato un grande spettacolo agli appassionati di tennis presenti, evidenziando il crescente livello di competitività tra i giocatori emergenti.

Un grande spettacolo quello andato in scena allo loanDepot Park di Miami, stadio che ospita gli incontri casalinghi dei Marlins (squadra locale di baseball), per la partita di esibizione tra Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) e Joao Fonseca (n.24 ATP). Un match affascinante tra il funambolo di Murcia e chi vorrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo nella rivalità tra Alcaraz e Jannik Sinner. Si è assistito a un confronto emozionante vinta da Carlitos col punteggio di 7-5 2-6 10-8 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Incontro deciso al match tie-break e il brasiliano, in qualche modo, ha di che rammaricarsi per non essere riuscito a sfruttare un vantaggio di 5-0 nel frangente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz loda Joao Fonseca: “Ha un grande tennis, è arrivato nel circuito ATP con forza”

