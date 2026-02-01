Carlo Conti si è emozionato a Verissimo, parlando dell’addio al preserale e ricordando il padre. Non è il tipo da piangere facilmente davanti alle telecamere, ma questa volta la commozione è stata evidente. Conti ha raccontato un aneddoto sull’abbronzatura e ha spiegato i motivi che l’hanno portato a lasciare il programma, lasciando il pubblico senza parole.

Carlo Conti a Verissimo: perché si è commosso raccontando il padre?. Carlo Conti non è mai stato il tipo da lacrima facile, almeno in pubblico. Eppure nello studio di Verissimo, nella puntata del 1° febbraio, il direttore artistico di Sanremo 2026 si è lasciato andare a un momento di intimità rara, ricordando il padre morto per un tumore pochi mesi dopo la sua nascita. «Mamma mi ha tirato avanti da sola, mi ha fatto da madre e da padre», ha raccontato il conduttore, con la voce che tradiva un’emozione mai completamente metabolizzata. Un racconto che ha restituito l’immagine di un uomo che, dietro la normalità ostentata, porta con sé una ferita fondativa e una riconoscenza infinita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Carlo Conti si commuove a Verissimo, i motivi dell'addio al preserale e l'aneddoto sull'abbronzatura

Domani, Silvia Toffanin apre le porte del suo salotto a Carlo Conti

Domenica prossima Carlo Conti sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

