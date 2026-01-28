Domenica prossima Carlo Conti sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 si siederà nel salotto di Mediaset per parlare di quello che ci aspetta. La sua presenza anticipa già una lunga marcia di avvicinamento alla prossima edizione del festival, che si annuncia ricca di novità.

La marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026 passa anche attraverso Mediaset. Domenica prossima, 1° febbraio, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti sarà infatti ospite di Silvia Toffanin nel ‘salotto’ di Verissimo. Ad annunciare la sua presenza, anche con largo anticipo, sono direttamente i canali social della trasmissione del weekend di Canale 5. Tra l’altro, è la prima volta in assoluto che il conduttore Rai prende parte a Verissimo. Un’ospitata senza alcun ‘fine sanremese’; non ci risulta che Silvia Toffanin sarà a Sanremo, dove invece prenderanno parte al fianco di Conti e Pausini co-conduttori eo co-conduttrici differenti in ogni serata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Carlo Conti domenica a Verissimo

Approfondimenti su Carlo Conti

Domenica, Carlo Conti sarà ospite per la prima volta a ‘Verissimo’.

La prossima settimana a Verissimo ci sarà un ospite molto atteso: Carlo Conti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Verissimo - Sabato 22 e domenica 23 novembre, su Canale 5

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti ospite domenica a ‘Verissimo’; Domenica in fra i ricordi di Sanremo punta sulla nostalgia; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 con i big storici (e un grande lutto); Al Bano contro Carlo Conti: Da lui solo scorrettezze, a Sanremo non torno più.

Carlo Conti domenica a VerissimoCarlo Conti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo domenica 1° febbraio 2026. È la prima volta del conduttore nel programma di Canale 5 ... davidemaggio.it

Carlo Conti ospite domenica a VerissimoUno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti!. (ANSA) ... ansa.it

Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti! - facebook.com facebook

Fulminacci ghostato Carlo Conti ingaggiato #Sanremo2026 x.com