Carlo Conti ha annunciato sabato pomeriggio, durante il Tg1 delle 13:30, i duetti ufficiali del Festival di Sanremo 2026. La lista, molto attesa, è stata resa nota in diretta, lasciando i fan curiosi di scoprire con chi saliranno sul palco i big della musica italiana.

Carlo Conti ha scelto il Tg1 delle 13:30 di sabato 31 gennaio per svelare ufficialmente i duetti del Festival di Sanremo 2026. La serata delle cover, che si terrà venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston, promette di regalare emozioni uniche con collaborazioni che spaziano dalla musica pop al rap, dal rock alla tradizione napoletana. I protagonisti della serata cover. L’annuncio di Conti ha rivelato una lista ricca di nomi che vedrà sul palco dell’Ariston alcuni dei big della musica italiana affiancati da ospiti d’eccezione. Tra le collaborazioni più attese spiccano quelle di Fedez & Marco Masini, un incontro generazionale che promette di essere uno dei momenti clou della serata. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Duetti Sanremo 2026: la lista ufficiale annunciata da Carlo Conti

Approfondimenti su Sanremo 2026

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

Carlo Conti ha svelato i nomi dei duetti di Sanremo 2026 durante il Tg1 del 31 gennaio alle 13,30.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Big Sanremo 2026: i nomi di tutti i cantanti annunciati da Carlo Conti. La lista completa

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo; Sanremo 2026, le ipotesi e le indiscrezioni sui duetti; Sanremo 2026: duetti e cover, arrivano le prime indiscrezioni: Patty Pravo omaggia Vanoni, Paradiso con gli Stadio; Sanremo 2026, serata cover: tutti i probabili duetti della quarta serata, Pravo omaggia Vanoni.

Sanremo 2026, l’elenco completo dei duetti per la serata delle cover: l’annuncio di Carlo ContiFestival di Sanremo 2026, l'elenco completo dei duetti per la serata delle cover: l'annuncio del conduttore Carlo Conti. donnaglamour.it

I duetti di Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti, in direttaL'annuncio ufficiale del direttore artistico Carlo Conti atteso nel corso del TG1 delle 13.30. La serata cover è in programma il 27 febbraio ... corriere.it

Sanremo 2026, tra indiscrezioni, grandi ritorni e possibili duetti stellari Belen Rodriguez “ospite” nei brani in gara, Fiorello anticipa retroscena e spuntano i primi duetti della serata cover facebook

Duetti di #Sanremo2026: - Luchè e Gianluca Grignani - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Tommaso Paradiso e gli Stadio - Enrico Nigiotti e Alfa - Maria Antonietta e Colombre e Brunori Sas! x.com