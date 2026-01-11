Steve Kerr attacca il governo USA sull'omicidio di Renee Good | È vergognoso mentire su quanto accaduto

Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, ha espresso forti critiche nei confronti del governo USA riguardo alla gestione dell’omicidio di Renee Good a Minneapolis. Kerr ha sottolineato come le autorità abbiano mentito e omesso dettagli importanti, nonostante le prove video e le testimonianze oculari. Ha anche lodato i Timberwolves per aver affrontato pubblicamente la tragedia, evidenziando la necessità di trasparenza e verità in questi eventi.

Steve Kerr, Head Coach dei Golden State Warriors, critica duramente le autorità federali per la sparatoria a Minneapolis, lodando i Timberwolves per aver riconosciuto pubblicamente la tragedia, e denuncia omissioni e falsificazioni nonostante video e testimonianze oculari.

"SI TRATTA DI UN VERO E PROPRIO OMICIDIO" Doc Rivers e Steve Kerr condannano senza mezzi termini l'uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente federale dell’ICE https://sportando.basketball/doc-rivers-la-morte-di-renee-nicole-good-si-tratt - facebook.com facebook

