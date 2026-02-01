A Cagliari, i ritardi nei processi aumentano a causa della carenza di personale negli uffici giudiziari. Il presidente della Corte d’appello denuncia che i tempi di attesa si allungano, creando disagi per cittadini e avvocati. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

A Cagliari, i tempi della giustizia si allungano sempre di più, mettendo a dura prova l’efficienza del sistema. Il presidente della Corte d’appello della città, in un intervento recente, ha denunciato il peso crescente delle carenze di personale all’interno degli uffici giudiziari. Il problema non riguarda solo il numero insufficiente di magistrati, ma anche la mancanza di personale ausiliario, segretari, tecnici e operatori amministrativi necessari per il funzionamento quotidiano degli uffici. Senza queste figure, i processi si bloccano, le pratiche si accumulano e le udienze vengono ritardate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carenze di personale mettono a dura prova i tempi di giustizia a Cagliari, avverte il presidente della Corte d’appello

Approfondimenti su Cagliari Giustizia

La Corte d’Appello di Perugia si trova in difficoltà per la mancanza di personale.

La Corte d'Appello di Milano rassicura: la riforma della giustizia non cambierà i tempi dei processi né influenzerà i cittadini.

Ultime notizie su Cagliari Giustizia

