Carenza personale alla Corte d’Appello di Perugia | emergenza organica mette a dura prova il sistema giudiziario locale

La Corte d’Appello di Perugia si trova in difficoltà per la mancanza di personale. La carenza di giudici e dipendenti sta rallentando le pratiche e creando ritardi nelle udienze. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene rapidamente. I magistrati chiedono misure urgenti per evitare il collasso del sistema giudiziario locale.

La Corte d'Appello di Perugia è alle prese con una crisi organica che mette a dura prova l'efficienza del sistema giudiziario locale. Il presidente del tribunale ha reso noto, in un comunicato ufficiale, la gravità della situazione causata dalla persistente carenza di personale. Nonostante gli anni di tensione legati al rinnovo delle cariche e ai turni di lavoro già pesantemente sottoposti, l'organico non riesce a coprire le esigenze quotidiane. Il problema non riguarda solo i magistrati, ma anche il personale ausiliario e amministrativo, fondamentale per il regolare svolgimento delle udienze, la gestione degli atti e la preparazione delle sentenze.

