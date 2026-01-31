Giustizia | Corte d' Appello Milano ' riforma non incide su cittadini e tempi processi'

La Corte d'Appello di Milano rassicura: la riforma della giustizia non cambierà i tempi dei processi né influenzerà i cittadini. Il giudice ha spiegato che, al momento, le modifiche approvate non avranno effetti immediati sulla vita di chi deve affrontare un procedimento. In un clima di forte tensione, tra dibattiti e referendum, le autorità cercano di tranquillizzare l'opinione pubblica, sottolineando che la macchina della giustizia continuerà a funzionare come sempre.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Purtroppo il clima che segna questo periodo è improntato ad accesa conflittualità: penso soprattutto ai dibattiti in corso sulla recente riforma dell'ordinamento giudiziario - definita più comunemente della Giustizia e della separazione delle carriere - e al prossimo referendum". E' uno dei passaggi del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si tiene alla presenza anche del ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Non compete a questo presidente, in questa sede, alcuna valutazione di natura politica o latamente politica e me ne guarderò bene dall'esprimerla" sottolinea, intervenendo però su alcuni aspetti tecnici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Corte d'Appello Milano, 'riforma non incide su cittadini e tempi processi' Approfondimenti su Corte dellAppello Milano Referendum, 150 sindaci firmano un appello per il No: “La riforma non incide sulle vere emergenze della giustizia” Oltre 150 sindaci hanno sottoscritto un appello contro la riforma costituzionale sulla giustizia, promosso da Autonomie Locali Italiane e dal Comitato della società civile per il No. Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Corte dellAppello Milano Argomenti discussi: La relazione Nordio 2026 e lo stato della giustizia digitale; Chi è Alessandra Bassi, prima donna presidente della Corte d’Appello di Torino; La Corte di giustizia estende il principio della preclusione del controllato ma non del controllabile ai giudizi a cognizione piena; Inaugurazione Anno giudiziario del distretto di Reggio Calabria, cerimonia alla Corte d’Appello. Alessandra Bassi prima donna presidente della Corte d'Appello di TorinoMagistrata dal 1991, si è insediata aprendo all'uso dell'intelligenza artificiale nello scrivere sentenze: Utilizzo cauto e responsabile ... rainews.it Giustizia: ministro Nordio a Milano per inaugurazione anno giudiziarioMilano, 31 gen. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha scelto il Palazzo di giustizia di Milano per assistere all'inaugurazione ... iltempo.it A distanza di due anni dalla sentenza di primo grado, che lo aveva condannato a tre anni di reclusione, la Corte d’appello di Milano ribalta la sentenza nei confronti di un professore di 65 anni, ora in pensione: assolto, per non aver commesso il fatto - facebook.com facebook

