Carenza di personale i lavoratori dei musei liguri in protesta | Aperture a rischio

I lavoratori dei musei liguri sono scesi in strada per protestare. Davanti a Palazzo Reale, a Genova, i sindacati Fp Cgil e Usb Pi hanno organizzato un presidio per denunciare la mancanza di personale. La carenza di staff mette a rischio le aperture delle strutture e i servizi offerti al pubblico. I sindacalisti chiedono assunzioni immediate e più risorse per sicurezza e manutenzione. La situazione si fa sempre più critica, e ora tocca alle istituzioni ascoltare le richieste dei lavoratori.

I sindacati Fp Cgil e Usb Pi hanno tenuto un presidio di protesta davanti a Palazzo Reale, in via Balbi a Genova, per lanciare l'allarme sulla carenza di personale e sui tagli nel settore museale e dei luoghi di cultura, chiedendo a gran voce nuove assunzioni e investimenti su sicurezza e.

