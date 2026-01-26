Va al pronto soccorso per un malore ma fugge prima delle dimissioni poco dopo la terribile scoperta per strada

Un uomo si è recato al pronto soccorso a causa di un malore, ma ha lasciato la struttura prima di ricevere le dimissioni. Poco dopo, è stato trovato in strada in condizioni preoccupanti, suscitando l’interesse dei passanti. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, solleva domande sulle motivazioni e sulle circostanze che hanno portato a questa scena insolita.

La scena che si è presentata nelle prime ore del mattino ha subito attirato l’attenzione di alcuni passanti. Un’auto ferma da tempo, parcheggiata lungo una strada residenziale, ha insospettito chi stava transitando nella zona, spingendo alcuni cittadini a fermarsi e a controllare cosa stesse accadendo. L’allarme è scattato rapidamente e in pochi minuti sono stati avvertiti i soccorsi e le forze dell’ordine. Solo ricostruendo le ore precedenti è emerso un dettaglio importante. L’uomo, 55 anni, si era infatti recato nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Ai sanitari aveva riferito un forte dolore al petto, un sintomo che aveva portato il personale medico a sottoporlo alle prime cure e agli accertamenti di routine.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Al pronto soccorso gli chiedono di attendere ma lui va via: uomo trovato morto in auto poco dopoNella mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto a Sava, in provincia di Taranto.

