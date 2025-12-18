Quantum dall’Italia una strategia per trasformare ricerca in mercato La road map di Pichetto e Urso

L’Italia si prepara a rivoluzionare il panorama tecnologico con Quantum, una strategia innovativa che trasforma la ricerca in opportunità di mercato. La road map di Pichetto e Urso guida questa evoluzione, puntando a integrare la rivoluzione quantistica in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dall’innovazione alla sicurezza. Un passo deciso verso un futuro più avanzato e competitivo per il paese.

La rivoluzione quantistica non abbraccia solo i temi dell’innovazione e della sicurezza, ma investe in pieno ogni ambito della quotidianità nazionale. Dagli Stati generali del Quantum, di cui Formiche è media partner, i titolari dei dicasteri dell’industria e dell’ambiente hanno spiegato in che modo queste nuove tecnologie saranno cruciali per il futuro del Paese. Politica industriale e filiere tecnologiche. Nel dibattito è emersa, ad esempio, la dimensione industriale del quantum, inteso come passaggio dalla sperimentazione alla valorizzazione economica. Le tecnologie quantistiche sono state descritte come la prossima grande trasformazione industriale, in grado di generare nuove catene del valore e di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

