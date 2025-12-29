I cantieri del 2026 | dall' ex colonia Enel a Santa Giustina la road map A gennaio si inizia con il ponte di Tiberio
I cantieri previsti per il 2026 a Rimini comprendono interventi di riqualificazione urbana, potenziamento dei servizi territoriali e miglioramenti alla viabilità, in particolare nella zona nord. Tra le principali opere, a gennaio si avvierà la costruzione del ponte di Tiberio, parte di un piano più ampio che coinvolge anche la valorizzazione di specifici luoghi e il rinnovo della fascia turistica. Questi interventi mirano a migliorare la qualità urbana e la fruibilità della città.
La riqualificazione urbana della fascia turistica, il potenziamento dei servizi diffusi a partire dai nodi territoriali della salute, gli interventi sulla viabilità in particolare nella zona nord della città e alcune azioni mirate su alcuni luoghi da valorizzare: è un ventaglio di opere sia dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
