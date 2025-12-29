I cantieri del 2026 | dall' ex colonia Enel a Santa Giustina la road map A gennaio si inizia con il ponte di Tiberio

I cantieri previsti per il 2026 a Rimini comprendono interventi di riqualificazione urbana, potenziamento dei servizi territoriali e miglioramenti alla viabilità, in particolare nella zona nord. Tra le principali opere, a gennaio si avvierà la costruzione del ponte di Tiberio, parte di un piano più ampio che coinvolge anche la valorizzazione di specifici luoghi e il rinnovo della fascia turistica. Questi interventi mirano a migliorare la qualità urbana e la fruibilità della città.

Sette cose che cambiano nel 2026: dalla carta d'identità al rimborso per i ritardi causati dai cantieri - C'è una nuova tassa sui pacchi, cambia il valore, per concorsi e studi, del volontariato, ma aumenta anche il prezzo delle sigarette ... vanityfair.it

Sanremo, la corsa tra cantieri e capitali: la mappa dei progetti che può cambiare la città nel 2026 - Mager respinge l’accusa di immobilismo e rilancia sul 2026, mentre il Porto Vecchio resta il progetto chiave agganciato ai R ... riviera24.it

TRIESTE / VENEZIA - Terza corsia A4 modello nazionale nella gestione delle costruzioni per sicurezza sul lavoro Nel 2025 nei cantieri del Commissario per l’emergenza gestiti dalla concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico, attivi giorno e notte e t - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.