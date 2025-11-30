Il Pd si rinnova dal 1 febbraio i congressi di circolo

Latinatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La direzione provinciale del Partito Democratico di Latina, ha deliberato all’unanimità la convocazione dei congressi di circolo per il rinnovo dei Segretari e degli organismi dirigenti locali. Saranno una ventina i congressi comunali che interesseranno i circoli giunti alla naturale scadenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

