Il Pd si rinnova dal 1 febbraio i congressi di circolo
La direzione provinciale del Partito Democratico di Latina, ha deliberato all’unanimità la convocazione dei congressi di circolo per il rinnovo dei Segretari e degli organismi dirigenti locali. Saranno una ventina i congressi comunali che interesseranno i circoli giunti alla naturale scadenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
