Call of Duty | Black Ops 7 Activision svela le novità della Stagione 2 e pubblica il trailer di lancio

Activision ha annunciato ufficialmente le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7. Durante un evento, la casa di sviluppo ha pubblicato il trailer di lancio, che mostra le tante nuove funzionalità e aggiornamenti gratuiti in arrivo. I fan possono aspettarsi nuove mappe, armi e modalità di gioco già dai prossimi giorni.

Activision e Treyarch hanno svelato i contenuti della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 7, accompagnando l’annuncio con il trailer di lancio che anticipa l’ampiezza dell’aggiornamento gratuito. La nuova stagione prenderà il via il 5 febbraio 2026 e punta a rafforzare l’offerta complessiva del titolo con interventi mirati su multiplayer, Zombie, Endgame e Warzone. L’obiettivo è chiaro: mantenere alta la varietà dell’esperienza e consolidare il supporto live del gioco nei prossimi mesi. Le novità coinvolgono sia il gameplay sia la componente narrativa, con nuovi personaggi e scenari. Il risultato è una stagione particolarmente densa di contenuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Le vendite di Call of Duty: Black Ops 7 non hanno raggiunto le aspettative, sollevando dubbi sul futuro del franchise.

