Le vendite di Call of Duty | Black Ops 7 sono deludenti ed Activision sta ripensando la serie?

Le vendite di Call of Duty: Black Ops 7 non sarebbero all’altezza delle aspettative, e questo starebbe spingendo Activision e Microsoft a interrogarsi sul futuro dell’intero franchise, per un report. Pur restando uno dei titoli più venduti dell’anno, il nuovo capitolo avrebbe segnato un netto passo indietro rispetto agli standard a cui la serie ha abituato il mercato. Le indiscrezioni parlano di una fase di riflessione interna senza precedenti. E, per la prima volta, nessuna opzione sembrerebbe essere esclusa. Precisiamo però immediatamente che Activision ha smentito questa indiscrezione. PushSquare segnala che secondo quanto riportato dal leaker noto come The Ghost of Hope, le performance commerciali di Black Ops 7 sarebbero risultate “ben al di sotto delle aspettative”, già ridimensionate dopo il presunto crollo di Black Ops 6. Game-experience.it

