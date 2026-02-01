Calista il poliziotto picchiato a Torino | la caduta i calci le 3 martellate | Meloni in ospedale | Questo è tentato omicidio

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito sabato a Torino, si trova ancora in ospedale. Ha 29 anni, è sposato e ha un figlio. Secondo quanto riferiscono, è stato picchiato con calci e martellate durante un intervento. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre il ministro Meloni ha parlato di tentato omicidio. La sua famiglia è sotto shock, e le forze dell’ordine cercano di capire chi abbia potuto agire in modo così violento.

TORINO «Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere». Alessandro Calista risponde al telefono con un filo di voce, è ricoverato in codice azzurro all’ospedale Molinette dopo il pestaggio subito da un gruppo di una decina di manifestanti. «Adesso non posso parlare, mi stanno ancora medicando», racconta dal reparto dove è ricoverato con altri cinque colleghi. Il poliziotto, 29 anni, fa parte degli oltre mille agenti inviati a Torino per gestire il corteo in risposta allo sgombero di Askatasuna. Nato a Pescara, sposato e con un figlio, Calista è in servizio al reparto mobile di Padova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sabato a Torino un poliziotto di 29 anni, Alessandro Calista, è stato aggredito da un gruppo di antagonisti.

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a Torino sabato, ha lasciato l’ospedale.

