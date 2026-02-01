Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a Torino sabato, ha lasciato l’ospedale. Dopo aver subito calci, colpi e tre martellate, l’agente di 29 anni conferma di aver fatto il suo dovere. La sua famiglia si stringe intorno a lui mentre si riprende dall’attacco violento degli antagonisti. Nel frattempo, la visita di Meloni si svolge senza particolari incidenti, ma resta il ricordo dell’aggressione che ha scosso la città.

TORINO «Sto bene e vi ringrazio per la vicinanza, ho fatto solo il mio dovere». Alessandro Calista risponde al telefono con un filo di voce, è ricoverato in codice azzurro all’ospedale Molinette dopo il pestaggio subito da un gruppo di una decina di manifestanti. «Adesso non posso parlare, mi stanno ancora medicando», racconta dal reparto dove è ricoverato con altri cinque colleghi. Il poliziotto, 29 anni, fa parte degli oltre mille agenti inviati a Torino per gestire il corteo in risposta allo sgombero di Askatasuna. Nato a Pescara, sposato e con un figlio, Calista è in servizio al reparto mobile di Padova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci, le tre martellate. «Ho fatto il mio dovere»| La visita di Meloni

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, ha appena lasciato l’ospedale.

Alessandro Calista, il poliziotto che è stato picchiato a Torino, racconta di aver avuto paura solo quando si è trovato tra gli incappucciati.

