Aggiornamenti in tempo reale su Sassuolo-Juve, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26, con focus sulle formazioni, analisi e risultati. Questa guida offre una sintesi obiettiva e dettagliata, seguendo le ultime notizie sulle scelte di Spalletti e le principali fasi dell’incontro al Mapei Stadium. Restate aggiornati per approfondimenti e cronache complete dell’evento sportivo.

di Marco Baridon Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. al termine del match Sassuolo Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Sassuolo Juve: il pre-partita. Ore 10.00 – Luciano Spalletti sembra intenzionato a tornare al 3-4-2-1 per Sassuolo Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Mapei Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti

