Inter Liverpool LIVE 0-0 | inizia la partita tra le mura di San Siro! Fischio d’inizio del match

Alle ore 21, San Siro si anima con il calcio internazionale: l'Inter affronta il Liverpool nel sesto turno della fase a gironi di Champions League. Un match atteso che promette emozioni e sfide di alto livello. Segui con noi l’andamento del confronto in diretta, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per un duello di grande prestigio.

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com

