Inter Liverpool LIVE 0-0 | inizia la partita tra le mura di San Siro! Fischio d’inizio del match
Alle ore 21, San Siro si anima con il calcio internazionale: l'Inter affronta il Liverpool nel sesto turno della fase a gironi di Champions League. Un match atteso che promette emozioni e sfide di alto livello. Segui con noi l’andamento del confronto in diretta, mentre le squadre si preparano a scendere in campo per un duello di grande prestigio.
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Liverpool, match del 6° turno della League Phase di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Liverpool, match valevole per la 6^ giornata della League Phase della Champions League. Nerazzurri di Chivu reduci dal KO per 2 a 1 con l’Atletico Madrid nel precedente turno, e Reds di Slot reduci anche loro da una sconfitta, quella rimediata per 1 a 4 contro il PSV. L’Inter attualmente ha 12 punti nella classifica del maxi girone e si trova al quarto posto. Il Liverpool è alla 13^ posizione con 9 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pronostici di oggi 17 settembre: Ajax-Inter, Bayern-Chelsea, PSG-Atalanta, Atletico-Liverpool
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, 0-0 Ajax-Inter
Risultati Champions League LIVE: Liverpool con uno-due micidiale con l’Atletico, Psg avanti sull’Atalanta, Thuram mattatore in Ajax Inter
Champions League, in campo Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea: Barella e Bernasconi titolari Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-champions-league-fase-gironi-giornata-6-inter-atalanta-napoli-j - facebook.com Vai su Facebook
#Akanji sta meglio: è in recupero per #Inter- #Liverpool Vai su X
LIVE - Inter-Liverpool 0-0: primo pallone del match per la squadra di Slot, è iniziata a San Siro - Sarà del Liverpool il calcio d'inizio dell'incontro: PARTITI! Come scrive fcinternews.it
