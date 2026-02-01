Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026 | orari giornalieri tv programma streaming

Tra poche settimane si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio a Milano e Cortina, uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026. L’Italia si prepara a scendere in pista, con i giocatori pronti a dare il massimo e a sfidare le grandi stelle dell’NHL. Gli appassionati già sanno che le partite si potranno seguire in diretta TV e streaming, mentre il calendario con orari e programma si avvicina sempre di più. La competizione promette emozioni e grandi colpi di

E’ uno degli eventi più attesi di tutte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il torneo maschile di hockey su ghiaccio sta per alzare il sipario e arrivare in scena, con l’Italia e il ritorno delle stelle dell’NHL a catturare l’attenzione degli appassionati e non solo. Saranno 12 le formazioni al via, inizialmente suddivise in 3 gironi da 4 squadre (Pool A, Pool B, Pool C) che concorreranno comunque a una maxi-classifica totale, in una manifestazione che vedrà l’accesso diretto ai quarti di finale delle vincitrici di ogni singolo raggruppamento e della migliore seconda in generale, con invece le altre squadre – dal 5° al 12esimo posto – impegnate ai playoff incrociati per arrivare a posizionarsi nella griglia degli scontri da “Dentro o Fuori”. 🔗 Leggi su Oasport.it

