Tra poche settimane si accendono i riflettori sul torneo maschile di hockey su ghiaccio a Milano e Cortina, uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026. L’Italia si prepara a scendere in pista, con i giocatori pronti a dare il massimo e a sfidare le grandi stelle dell’NHL. Gli appassionati già sanno che le partite si potranno seguire in diretta TV e streaming, mentre il calendario con orari e programma si avvicina sempre di più. La competizione promette emozioni e grandi colpi di

E’ uno degli eventi più attesi di tutte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il torneo maschile di hockey su ghiaccio sta per alzare il sipario e arrivare in scena, con l’Italia e il ritorno delle stelle dell’NHL a catturare l’attenzione degli appassionati e non solo. Saranno 12 le formazioni al via, inizialmente suddivise in 3 gironi da 4 squadre (Pool A, Pool B, Pool C) che concorreranno comunque a una maxi-classifica totale, in una manifestazione che vedrà l’accesso diretto ai quarti di finale delle vincitrici di ogni singolo raggruppamento e della migliore seconda in generale, con invece le altre squadre – dal 5° al 12esimo posto – impegnate ai playoff incrociati per arrivare a posizionarsi nella griglia degli scontri da “Dentro o Fuori”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario hockey ghiaccio maschile Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che partiranno prima della cerimonia di apertura.

Il calendario degli Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, comprende orari, programma, trasmissioni TV e streaming.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Il format e il calendario del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’Italia sfida i campioni dell’NHL di Svezia, Slovacchia e Finlandia; Programma e risultati; Dal calendario gare alle sedi: tutto quello che c'è da sapere su Milano-Cortina 2026; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming.

Il format e il calendario del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026Undici giorni per esaltare tutto il mondo: questa la missione del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, un torneo ... hockeytime.net

L'HOCKEY SU GHIACCIOSport, atleti e regole del gioco: il calendario e la guida completa con video e approfondimenti. Lo speciale di RaiNews.it Interactive Storytelling ... rainews.it

Penso a Milano Cortina 2026 e alla settimana folle e meravigliosa che ci attende, mentre guardo questa foto degli anni ‘50. La mia mamma è la seconda da sinistra. - facebook.com facebook

“Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Protocollo Po. Il percorso verso le Olimpiadi Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre Una produzione Coni in collaborazione con SportFace x.com