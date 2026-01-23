leeds e crystal palace hanno dato impulso alla gara di jorgen strand larsen

Leeds e Crystal Palace hanno contribuito a rinvigorire la partita di Jorgen Strand Larsen, che ha ricevuto il sostegno dei tifosi dei Wolves. Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile allontanamento del calciatore dai Wolves nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla sua futura destinazione.

Notizia fresca giunta in redazione: Jorgen Strand Larsen applaude i tifosi dei Wolves (foto di Alex PantlingGetty Images) Jorgen Strand Larsen è stato collegato all’allontanamento dai Wolves nelle ultime settimane. Secondo Sky Sports, Leeds United, Crystal Palace e Nottingham Forest hanno chiesto informazioni per ingaggiare il giocatore questo mese. Inoltre, anche diversi club dei cinque maggiori campionati europei sono interessati all’Internazionale norvegese. Tuttavia, il rapporto afferma che il giocatore non ha deciso di continuare in Premier League, anche se lasciasse i Wolves. Lo sviluppo rappresenterà un enorme impulso per club come Leeds e Crystal Palace. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Leeds ha dato impulso alla ricerca di Raheem SterlingIl Leeds si inserisce nelle speculazioni di mercato collegando Raheem Sterling, attaccante del Chelsea, a un possibile trasferimento.

Leggi anche: CM.com – Chi è Strand Larsen, l’autore del poker all’Italia: il Milan non lo confermò per 200 mila euro, i Wolves hanno rifiutato 60 milioni per lui

