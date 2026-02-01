Calciomercato Roma assalto a Fortini! Ecco l’offerta alla Fiorentina | e c’è il nodo Tsimikas

La Roma ha fatto un’offerta alla Fiorentina per Fortini, cercando di portarlo in giallorosso. Intanto, i negoziati con Tsimikas sono ancora in stand-by, creando qualche intoppo nelle trattative di mercato. La corsa al giovane talento si fa sempre più concreta, ma ci sono ancora ostacoli da superare.

Roma, rilancio per Fortini: offerta alla Fiorentina, ma c'è lo stallo Tsimikas La Roma ha fatto un nuovo passo avanti per Niccolò Fortini, offrendo tra i 10 e gli 11 milioni più bonus alla Fiorentina. Roma, prima offerta per Fortini: distanza con la Fiorentina Roma ha ufficialmente avviato le trattative per Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro classe 2006.

