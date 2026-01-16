Roma ha ufficialmente avviato le trattative per Niccolò Fortini, giovane terzino sinistro classe 2006. La società giallorossa ha deciso di accelerare l’operazione, valutando il trasferimento del promettente talento, che attualmente si trova in una fase di confronto con la Fiorentina. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di definire al più presto il possibile accordo.

La Roma ha deciso di uscire allo scoperto e rompere gli indugi per Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 considerato uno dei profili più interessanti in prospettiva. È arrivata una prima offerta ufficiale alla Fiorentina. La proposta giallorossa si attesta attorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che, allo stato, non soddisfa i viola, fermi su una valutazione di 20 milioni per il cartellino. Le posizioni restano distanti e il tavolo è ancora lungo. In questo scenario si apre una finestra per la Juventus. I bianconeri seguono Fortini da tempo e, con il gap tra domanda e offerta ancora ampio, mantengono margini concreti per inserirsi e provare a sorpassare la Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Roma, prima offerta per Fortini: distanza con la Fiorentina

Leggi anche: Roma-Fiorentina, asse caldo: Fortini e Gudmundsson in lista

Leggi anche: Roma, Massara guarda anche alla difesa: idea Fortini dalla Fiorentina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, avanti per Dragusin: il nodo è la formula. A sinistra piace Fortini; La Roma non si ferma: contatti per Fortini e Dragusin; Mercato, la Roma spinge per Fortini della Fiorentina: pronta un’offerta da 10 milioni; Mercato, la Roma spinge per Fortini della Fiorentina: pronta un’offerta da 10 milioni.

Fortini, occhio alla Roma: c'è la prima offerta ai viola - La Roma avrebbe deciso di rompere gli indugi, e di fare una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 che piacerebbe molto anche ... tuttojuve.com