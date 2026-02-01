Calciomercato Napoli trovato l' accordo per il nuovo arrivo | visite mediche nelle prossime ore

Il Napoli sta per ufficializzare il secondo acquisto di gennaio. Dopo aver preso Giovane, ora si avvicina ad arrivare Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Le visite mediche sono previste nelle prossime ore, mentre si concludono gli ultimi scambi di documenti. La società azzurra chiude così un altro colpo per rinforzare la rosa.

Il club azzurro sta perfezionando gli ultimi dettagli per l'arrivo alla corte di Antonio Conte del secondo rinforzo del mercato invernale dopo Giovane Il Napoli è vicino a piazzare il secondo acquisto del suo calciomercato invernale dopo Giovane. È in corso, infatti, lo scambio di documenti per il trasferimento in Italia di Alisson Santos, esterno offensivo classe 2002 dello Sporting Lisbona. L'accordo tra i due club - riferisce Sky Sport - si basa su un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni, per un costo totale complessivo di 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Milan sta per chiudere l’accordo con Jean-Philippe Mateta.

El Hadji Malick Cissé è arrivato a Milano e si prepara a sottoporsi alle visite mediche nel pomeriggio.

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Napoli, è fatta per Giovane: trovato l'accordo con il Verona. Cifre dell'operazione, dettagli e durata del contrattoSi muove anche in entrata il mercato invernale del Napoli. Dopo le cessioni di Lang al Galatasaray e di Lucca al Nottingham Forest, infatti, il club azzurro - come rivelato da Sky Sport - ha trovato l ... eurosport.it

Ultimo tentativo per l'esterno dell'Atalanta! #Napoli #calciomercato #top - facebook.com facebook

Calciomercato: Napoli pronto a chiudere per Sulemana in prestito con diritto di riscatto. Ma in caso di addio di Lookman resterà all'Atalanta bit.ly/3Mi56ZF #AsRoma x.com