El Hadji Malick Cissé è arrivato a Milano e si prepara a sottoporsi alle visite mediche nel pomeriggio. Il difensore francese, appena preso dal club rossonero, atterra in città e si appresta a completare le formalità di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Nei prossimi giorni, i tifosi potranno vedere il suo debutto in maglia rossonera.

Manca meno di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato (si chiude ufficialmente il 2 febbraio alle ore 20:00), e i vari club stanno ultimando gli ultimi colpi in entrata. In difesa si è parlato tanto di rinforzi, con diversi nomi a disposizione, ma alla fine è arrivato un grandissimo talento: El Hadji Malick Cissé, promessa del calcio africano visto in azione nell'ultimo Mondiale Under 17. Il giovane, secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Daniele Longo, è appena arrivato a Milano dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il Milan. Operazione di circa 2 milioni con i vari bonus inclusi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Cissè sbarcato a Milano: visite mediche nelle prossime ore

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il Milan sta per chiudere l’arrivo di Cissé.

Il Napoli si prepara a perfezionare il trasferimento di Giovane, con visite mediche previste nelle prossime ore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Calciomercato Milan-Mateta subito: che blitz! Nkunku in uscita... - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo CissèUn blitz del Milan per Jean Philippe Mateta, 28enne attaccante del Crystal Palace, che nelle scorse settimane era stato nel mirino della Juventus. Il centravanti francese è a un passo dal Diavolo 8che ... affaritaliani.it

Di Marzio: Il Milan si inserisce nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo Cissé: il piano dei rossoneriSecondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, il Milan si sarebbe inserito nella trattativa che stava per portare Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona al PSV Eindhoven. L'idea ... milannews.it

#Calciomercato #Milan- #Mateta subito: che blitz col #CrystalPalace. #Nkunku in uscita... - Diavolo si inserisce anche su Alphadjo #Cissè x.com

Calciomercato, il Milan non molla Mateta: i rossoneri pronti a soffiare il calciatore al… - facebook.com facebook