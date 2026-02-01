Allisson Santos-Napoli in corso lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona

Allisson Santos è al centro di una trattativa tra Napoli e Sporting Lisbona. I due club stanno scambiando documenti per definire il trasferimento dell’attaccante brasiliano classe 2002. La fumata bianca potrebbe arrivare presto, ma finora nulla è ancora ufficiale. La società azzurra e i portoghesi stanno lavorando per chiudere l’accordo nei prossimi giorni.

E’ in corso lo scambio di documenti tra il Napoli e lo Sporting Lisbona per Allisson Santos, ala brasiliana classe 2002. Come riportato da Sky Sport: Il Napoli sta chiudendo Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona.  Gianluca Di Marzio aggiunge sul suo sito: Un’operazione ormai giunta allo scambio di documenti, che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto. La dirigenza del Napoli ha lavorato e voluto fortemente la chiusura di questa trattativa in quanto ritiene il brasiliano classe 2002 un giocatore decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

