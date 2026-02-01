Allisson Santos-Napoli in corso lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona

Allisson Santos è al centro di una trattativa tra Napoli e Sporting Lisbona. I due club stanno scambiando documenti per definire il trasferimento dell’attaccante brasiliano classe 2002. La fumata bianca potrebbe arrivare presto, ma finora nulla è ancora ufficiale. La società azzurra e i portoghesi stanno lavorando per chiudere l’accordo nei prossimi giorni.

E’ in corso lo scambio di documenti tra il Napoli e lo Sporting Lisbona per Allisson Santos, ala brasiliana classe 2002. Come riportato da Sky Sport: Il Napoli sta chiudendo Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting Lisbona. Gianluca Di Marzio aggiunge sul suo sito: Un’operazione ormai giunta allo scambio di documenti, che prevede 3.5 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 20 milioni proprio in caso di avvenuto riscatto. La dirigenza del Napoli ha lavorato e voluto fortemente la chiusura di questa trattativa in quanto ritiene il brasiliano classe 2002 un giocatore decisivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allisson Santos-Napoli, in corso lo scambio di documenti con lo Sporting Lisbona Approfondimenti su Allisson Santos Allisson Santos, il Napoli accelera: lo Sporting Lisbona accetterebbe un prestito oneroso di 3-4 milioni Il Napoli si muove veloce per Allisson Santos. Napoli, sì di Alisson Santos: ora trattativa con lo Sporting Napoli accelera sui dettagli dell’accordo con lo Sporting per il trasferimento di Alisson Santos. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Allisson Santos Argomenti discussi: Napoli, dopo Giovane arriva un altro brasiliano?; Perché il Napoli vuole Alisson Santos: stesso ruolo e stessa esigenza da colmare di gennaio scorso; Napoli, chi è Alisson Santos: il brasiliano che imita Leao e piace a Conte; Scatto Napoli per l'esterno: si chiude per Alisson Santos dello Sporting. Napoli, è fatta per Alisson Santos: i dettagli dell'affare, annuncio a breve. Salta SulemanaA questo punto Kamaldeen Sulemana non raggiungerà Antonio Conte. Il Napoli infatti chiuso nelle ultime ore l'arrivo di Alisson Santos dallo. tuttomercatoweb.com Napoli-Alisson Santos, affare in dirittura d'arrivoL'esterno d'attacco classe 2002 arriva in prestito dallo Sporting. Azzurri in campo alle 18 con la Fiorentina che recupera Kean e Piccoli ... rainews.it Allisson Santos, il Napoli accelera: lo Sporting Lisbona accetterebbe un prestito oneroso di 3-4 milioni Fabrizio Romano: “Gli azzurri hanno provato per Sulemana, ma l'Atalanta sta vendendo Lookman; per Sterling, le richieste economiche sono importanti”. htt - facebook.com facebook Napoli, il preferito per la destra è Norton-Cuffy. Difficile convincere il Genoa sulla formula, ma gli azzurri vorrebbero l'inglese. Chieste informazioni al Cagliari per Gabriele Zappa, ma non c'è accordo. Per il ruolo di esterno, è fatta per Alisson Santos, ma il Napo x.com

