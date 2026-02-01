Calciomercato Milan stop a Disasi Moretto | Bocciato dopo valutazione tecniche con Allegri

Il Milan ha deciso di non acquistare più Axel Disasi. Dopo alcune valutazioni tecniche con l’allenatore Allegri, la società ha deciso di bocciare la proposta. Matteo Moretto ha spiegato che l’affare è stato fermato dopo un’attenta analisi delle esigenze della squadra. Per ora, il difensore francese non arriverà a Milano.

Durante una live andata in onda sul canale YouTube del giornalista sportivo Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto prendere parola per parlare della situazione legata ad Axel Disasi, difensore classe '98 del Chelsea. Perchè non si è voluto procedere? Quali sono le motivazioni dietro questo no? Scopriamolo assieme. Ecco, di seguito, le parole di Moretto.

Il mercato del Milan si infiamma ancora una volta.

