Il mercato del Milan si infiamma ancora una volta. Matteo Moretto rivela che Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, vorrebbe portare Disasi in rossonero. La trattativa potrebbe accelerare nei prossimi giorni, ma ancora non ci sono certezze. I tifosi aspettano aggiornamenti sui possibili colpi di mercato della squadra di Pioli.

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il punto su Disasi, giocatore che potrebbe rinforzare la rosa rossonera in queste ultime ore di mercato. LEGGI ANCHE: Milan, che colpo per il futuro. Mateta stasera a Milano? Le piste per la difesa>>> "Il Milan lavora anche per la difesa. Il nome su cui si è soffermato di più in queste ore Igli Tare è Disasi del Chelsea. Non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente, ma è il nome su cui il direttore sportivo rossonero ha focalizzato la sua attenzione. E' in uscita dal Chelsea e ci sono stati sondaggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan”. I dettagli

Approfondimenti su Igli Tare

Il calciomercato del Milan si anima con un’accelerata per Fullkrug, secondo quanto riportato da Matteo Moretto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Igli Tare

Argomenti discussi: Sondaggio del Milan per Aké: contatti con il Manchester City, due gli ostacoli principali; Calciomercato Milan, le ultime su Gila da Moretto: In questo momento nessun contatto per lo spagnolo; LIVE, Calciomercato, l’Aston Villa su Loftus-Cheek: il Milan vuole il rinnovo; Calciomercato Milan le ultime su Gila da Moretto | In questo momento nessun contatto per lo spagnolo.

Calciomercato Milan, Tare beffa l’Inter: sorpasso per Gila, cifre e dettagli dell’operazione con la LazioCalciomercato Milan, Igli Tare ha effettuato il sorpasso all’Inter per Mario Gila: trattativa serrata con la Lazio. I dettagli Il futuro della difesa del Milan si tinge di rossonero e spagnolo. Mentre ... milannews24.com

Calciomercato Milan, Igli Tare ha parlato così di Maignan, Camarda e dell’arrivo di un nuovo difensore prima del match con il LecceCalciomercato Milan, Igli Tare ha parlato così di Maignan, Camarda e dell’arrivo di un nuovo difensore prima del match con il Lecce A DAZN prima di Milan Lecce, Igli Tare ha inquadrato così gli ultimi ... calcionews24.com

… Igli Tare ha lasciato da pochi istanti Casa Milan: era in sede dalle 16.00 odierne Giornata piena di cronache rossonere: l’incontro con l’agente di Mike Maignan, lo sprint per Jean-Philippe Mateta e, nel frattempo, l’ufficialità d - facebook.com facebook

VIDEO MN - Il ds rossonero Igli Tare lascia Casa Milan x.com